Olay giderek büyüyor! Galatasaray, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya çağırdı
Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Süper Lig devi Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ve kurullarını istifaya davet etti.
TFF'Yİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.
İşte açıklamanın tamamı;