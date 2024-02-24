Üye Girişi
Haberler

Olay giderek büyüyor! Galatasaray, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya çağırdı

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve kurullarını istifaya çağırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Süper Lig devi Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ve kurullarını istifaya davet etti.

TFF'Yİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

İşte açıklamanın tamamı;

Olay giderek büyüyor! Galatasaray, TFF'yi istifaya çağırdı

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

Mehmet Büyükekşi Galatasaray Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Kayseri belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kayseri adayı Mahmut Arıkan kimdir? Saadet Partisi Kastamonu belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kastamonu adayı Hulusi Özbek kimdir? Saadet Partisi Karaman belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Karaman adayı Mehmet Karakaş kimdir? Çalışma saatleri düşecek mi 2024? Mesai saatleri haftada 40 saat mi olacak, kısalacak mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 24-25 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! 26 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 26 Şubat Pazartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 24-25 Şubat hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Berat gecesi mesajları 2024: Berat kandili resimli, ayetli, hadisli mesajlar! Facebook, Instagram, WhatsApp hayırlı kandiller mesajları Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Kasımpaşa maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe Kasımpaşa maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bugün kandil mi? 24 Şubat Cumartesi bugün kandil gecesi mi, ne kandili? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
500

Yorumlar (2)

Ertan ipşir:

Ofsaytımsı konuştu şaka gibi. Himmetcilere bak sen zeytinyağ misali

7
7
yanıtYanıtla
Mustafa Kaya:

ah hakemler aah tff bukadarda deyil

3
1
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title