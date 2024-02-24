Olay giderek büyüyor! Galatasaray, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi istifaya çağırdı

Süper Lig devi Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ve kurullarını istifaya davet etti.

TFF'Yİ İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

İşte açıklamanın tamamı;