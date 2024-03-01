Kasımpaşa Sivasspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Kasımpaşa Sivasspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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KASIMPAŞA SİVASSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Kasımpaşa - Sivasspor maçı 0-0'lık eşitlik ile devam ediyor.

KASIMPAŞA SİVASSPOR MAÇI CANLI YAYIN

Kasımpaşa Sivasspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz. Kasımpaşa Sivasspor maçını şifresiz izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

KASIMPAŞA SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kasımpaşa Sivasspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kasımpaşa Sivasspor maçı bu akşam saat 20.00'de oynanacak.

KASIMPAŞA SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa Sivasspor maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kasımpaşa Sivasspor maçı İstanbul'da, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.