EMS Yapı Sivasspor, Kasımpaşa maçı için hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Sivasspor, bugün İstanbul'a gidecek ve yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.
Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün İstanbul'a gidecek.
Kasımpaşa ile EMS Yapı Sivasspor yarın saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaşacak.