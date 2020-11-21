Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu, bu sezon ilk kez kadroda
Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbiriği'ne konuk oluyor. Zorlu maç öncesinde sarı lacivertlilerin ilk 11'i belli olurken Novak ilk kez 11'de yer aldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında bugün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde ilk mağlubiyetini milli ara öncesinde evinde İttifak Holding Konyaspor'dan alan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında kazanarak yeni bir seriye başlamak istiyor.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya 17 puanla 2. sırada giriyor.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına ikisi sakatlık, ikisi de koronavirüs nedeniyle 4 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Gökhan Gönül ve Harun Tekin, Ankara deplasmanında takımlarıyla olamayacak.
LUİZ GUSTAVO CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'nin Brezilyalı tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.
İLK 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, H. İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio.
FENERBAHÇE: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse