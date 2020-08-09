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Fatih Kavlak: "53 yıl sonra Süper Lig'e çıkmanın mutluluğu içerisindeyiz"

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde kampa girdi.

Fatih Kavlak:
09.08.2020 11:08 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:17

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde kampa girdi.

Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde ilk hazırlık kampını 4-19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek olan Hatayspor'da sportif direktörü Fatih Kavlak, Erzurum'da yapacakları kamp ve yapılan çalışmalar hakkında İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Kavlak, "Süper Lig'in yeni takımı olarak Erzurum'da kampa girdik. 53 yıl sonra Hatayspor olarak Süper Lig'e çıkmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu tabi ki güzel bir duygu. Hatay Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisidir. Hatay birlikte yaşanacak şehirler arasında. Tabi ki Süper Lig'de olmak ayrı bir gurur. 53 Yıllık tarihinde de ilk kez bir üst lig olan Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflemişiz" ifadelerini kullandı.

"Kaliteli bir kadro kuracağız"

Fatih Kavlak, yapacakları kadro planlaması hakkında bilgi vererek, "Takım olarak birçok bölgeye transfer yapmayı planlıyoruz. Bilindiği gibi bir alt ligden geldiğimiz için uyum sağlamak amaçlı düşünüyoruz. Güçlü kadro kurmayı planladık. Süper Lig'de kalmak çok değerli. Kadroyu da buna göre planlayıp kurmaya çalışıyoruz. Süper Lig'de kalıp yukarılara çıkmak bunu da ancak zaman gösterecek. Kendimize göre kaliteli bir kadro kurmanın amacı içindeyiz. Önemli olan önce kalıcı olmak sonra da bir hedef belirlemek düşüncesi içindeyiz" şeklinde konuştu.

"Yeni yabancı kuralını tartışmak anlam ifade etmez"

Yabancı oyuncu sayısı ile ilgili olarak farklı fikirler olabileceğini dile getiren Hatayspor Sportif Direktörü Fatih Kavlak, "Çabuk karar verilerek bu sezon için planlama yapılması çok önemliydi. Federasyonun geri adım atması da çok iyi oldu. Çünkü kulüplerin yeni kurallara uyum sağlaması çok da kolay olmayacaktı. Bizler zaten yorumlarımızı Federasyona gönderiyoruz. Kamuoyunun önünde tartışmak bence çok anlam ifade etmez" diye konuştu.

Kavlak, BB Erzurumspor kalecisi Sehiç'in transferi konusunda ise "Açıklama yapan kişi ve kişiler kimse onlar beklesin neyin doğru neyin yanlış olduğunu. Bu konuda yorum bile yapmak farklı anlaşılır. Açıklama gereği duyanlara sormak lazım ki bu konuyu nereden çıkardınız" dedi.

"Erzurum kamp için çok uygun bir yer"

2016-2017 futbol sezonunda teknik direktör olarak yine Hayatspor'un başında olduğunu hatırlatan Kavlak, "O dönemlerden beridir Erzurum'a gelmeye başlamıştık. Bu Erzurum'da kamp olarak 5 sezondur burada bulunuyoruz. Erzurum bir kere yüksek kesimi itibariyle bizlere çok uygun bir yer, iklim ve hava şartları da uygun. Bulunduğumuz tesisler çok iyi. Takımların antrenman yapmaya uygunluk olarak yeterli derecede sahalara sahip bir şehir. Saha zeminleri de çok iyi. Tabi ki diğer takımlarda bu düşüncelere sahip olacaklar ki Erzurum'u seçiyorlar. Burada hazırlık maçları yapma imkanı da buluyoruz. Hele hele Erzurum gece ışıklarıyla bir başka güzel görünüyor" değerlendirmesini yaptı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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