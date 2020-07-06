Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
06.07.2020 02:55 | Son Güncelleme: 06.07.2020 03:14

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Sarıoğlu idaresindeki 26 NF 546 plakalı otomobil, Eskişehir-Alpu karayolunun 5. kilometresinde Galip Küçük'ün kullandığı 26 DN 312 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde şarampole devrildi. Kazada, Müzeyyen Küçük olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç içerisinde sıkışan Galip Küçük, Ayfer, Cevdet, Bertan Küçük ile Oğuzhan Sarıoğlu, vatandaşların yanı sıra itfaiye ve polis ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Küçük ailesinin Alpu ilçesindeki nişan merasiminden döndükleri öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Müzeyyen Küçük'ün cesedi, incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi Haber
Eski dövüşçü Gina Carano, çıplak fotoğrafını yayından kaldıran Instagram'a tepki gösterdi
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Haber
Polise ihbar edilen maganda, güvenlik görevlisini darp etti! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Haber
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı Haber
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti Haber
Küçükbaş hayvan çalan zanlı, pişkinliğiyle pes dedirtti
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Fatih Terim, Trabzon maçından sonra üzüntüsünü dile getirdi: Taraftarlar bizi affetsinler bu sene
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Koronanın yapamadığını sıcak havalar yaptı! Diyarbakır'da vatandaşlar eve kapandı
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
Boş yolda giderken arabayı bu hale getirdi! Akılalmaz kaza kamerada
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
İkinci dalga paniği yaşayan İspanya'da tehlike çanları çalıyor! 2 günde 270 bin kişi karantinaya alındı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça 'Allah' yazısı
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
Sıla'nın Karanfil şarkısına 'sigara' yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Rize'de kaybolan 11 yaşındaki çocuk 12 kilometre uzaklıkta bulundu
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Aşiret düğününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
Dev maçta Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti
Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu
Cristiano Ronaldo, 1960/61 sezonundan beri Juventus'ta bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu oldu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Berat Albayrak Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Düğün Sakarya Havai Fişek Trabzonspor
Şu an buradasınız: Eskişehir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 03:14:01. #1.15#
title