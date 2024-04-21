Eskişehir'de Satılık Bisiklet Ağaca Kelepçelendi

Eskişehir'de bir vatandaş satılık olan bisikletini yol kenarındaki ağaca kelepçe ile kilitledi.

Satmak istediği bisikletini kelepçe ile ağaca bağlayan vatandaş, yoldan geçenlerin ilgisini çekti. Satılık ilanından çok kelepçe ile vatandaşların dikkatini çeken bisiklet sahibi, görenleri hayret içinde bıraktı. Güvenliğini sağlamak adına polis kelepçesine benzer bir kelepçe ile bisikletini ağaca bağlayan vatandaş şaşırttı. Öte yandan bisiklet sahibinin bu yönetimi, sürekli kullandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR