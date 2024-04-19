Eskişehir Yunusemre Mahallesi'nde Yağmur Duası Yapıldı

Eskişehir'in Yunusemre Mahallesi'nde 700 vatandaşın katılımı ile yağmur duası yapıldı.

Yunusemre Mahallesi'nde bulunan vatandaşlar, yağmur duası için Yunus Emre Türbesi'nde bir araya geldi. Cuma namazı sonrası yapılan duaya, çevre mahallelerdeki vatandaşların da katılımı ile yaklaşık 700 kişi katıldı. Geneli tarımla uğraşan vatandaşlar yağmurun yağması için Allah'a dua etti. İmamın ettiği dualara el açan cemaat hep bir ağıdan amin dedi. Dua sonrası mahalleli tarafından imece usulü yapılan etli pilav cemaate ikram edildi. Yunusemre Mahalle Muhtarı Ali Acar, katlan vatandaşlara teşekkür etti. - ESKİŞEHİR