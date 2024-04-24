Eskişehir'de Tefecilik Yapan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de tefecilik yaptığı belirlenen şahıs jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanırken, 1 milyon 200 bin TL değerinde senet ve protokol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, Eskişehir'de 1 şahsın baskı, cebir ve şiddet yolu ile mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdığı, gayrimenkullerini ve araçlarını üzerine geçirdiği, zorla nakit paralarını aldığı belirlendi. Tefecilik yaptığı tespit edilen şahıs, çıkarılan arama kararının ardından İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, isme yazılı 450 bin ve 375 bin TL değerindeki 2 adet senet, 3 adet banka dekontu, 310 bin ve 103 bin TL değerinde protokol evrakları, cep telefonları ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında 'Tefecilik' suçundan soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR