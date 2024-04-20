Eskişehir'de Huzur Uygulaması: Uyuşturucu ve Silah Yakalandı, Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında çok sayıda kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan şahıs yakalanırken, bazı şüphelilerin üzerinden uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Ayrıca çalışmalarda, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere de toplam 251 bin 837 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 260 personel, 2 Çevik Kuvvet Timi ve 1 Özel Harekat Tim personelinin katılımıyla kent genelinde faaliyet gösteren işletmelerde, parklarda ve caddelerde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama çerçevesinde 6 bin 762 şüpheli sorgulanırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şüpheli ve çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli ile birlikte toplamda 30 şüphelinin aranmasının bulunduğu belirlendi. Ayrıca 5 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 6,45 gram bonzai, 1 adet kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait 8 fişek ele geçirildi.

Çalışmalar esnasında 86 umuma açık yer denetlenirken, 7 işletmede tespit edilen eksiklere gerekli işlemler yapıldı. Bin 139 aracın da kontrol edildiği trafik denetimlerinde ise 34 sürücüye toplamda 251 bin 837 TL cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR