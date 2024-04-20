Eskişehir'de 95 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan 95 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, hırsızlık suçundan 95 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarında, hırsızlık suçundan 95 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K.D. isimli şahıs yakalandı. Şahsın, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR