Eskişehir'de Artan Sıcaklıklar Kamp ve Piknik Malzemelerine Olan İlgiyi Artırıyor

Son günlerde hava sıcaklıklarının artmaya başladığı Eskişehir'de vatandaşların kamp ve piknik malzemelerine olan ilgisi yoğunlaşırken, artan işler av sezonunu kapatan esnafın yüzünü güldürdü.

Eskişehir'de hava sıcaklıkları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Sıcaklıkların özellikle Ramazan Bayramı'ndan sonra daha da artması beklenirken, vatandaşlar kamp ve piknik malzemelerini şimdiden almaya başladı. Bu çerçevede özellikle, çadır, mat, olta, çömlek, ızgara, semaver ve hamak gibi ürünlere talep gösteren müşteriler av sezonunu kapatan esnafın da yüzünü güldürdü. En çok çömlek ürünlerinin satışını gerçekleştirdiklerini belirten esnaf ise, tabağın tadının farklı olduğunu ve keyfini alanın bir daha bırakamadığını söyledi.

"Av kapandı, şimdi çömlek ve kamp malzemesi satışları başladı"

Eskişehir'de kamp ve piknik malzemelerinin satışını gerçekleştiren esnaf Mithat Gelici, vatandaşların ilgisinin yoğunlaşmaya başladığını ifade etti. Fiyat soran ve ürünleri inceleyen vatandaşların her geçen gün arttığını dile getiren Gelici, "Av kapandı, şimdi çömlek ve kamp malzemesi satışları başladı. Bunlar birbirini destekliyor. İşler bayram üstü hareketlenecek, ardından havaların ısınmasıyla birlikte inşallah daha da yoğunlaşacak. Kamp yapmak isteyen vatandaşlar çadır ve uyku tulumu gibi malzemelere ağırlık verecek. Piknik yapmak isteyenler ise yanında çömleğini götürecek. Vatandaş çömlekle etini ve ızgarasını yapıp, tatlı tatlı tüketiyor ve istediği gibi kullanabiliyor. Tabak tadı farklıdır, bilen bilir ve onun keyfini alan bir daha bırakamaz. Çömlek fiyatları düşük öyle yüksek değil. İşçiliğine rağmen ucuza veriyoruz. Bu nedenle vatandaş çelik tencere yerine çömleği tercih ediyor. Çömleğin damak tadı vatandaşlara daha hoş geliyor" dedi.

"Havalar ısındığı zaman çadır satışlarımız yükseliyor"

Balık malzemelerinin satışının da yüksek olduğundan bahseden Gelici, konuşmasının devamında, "Vatandaşlar hem hobi olarak balık tutuyorlar hem de piknikte tuttukları balıkları tüketiyorlar. Olta fiyatları 350 liradan başlıyor, 5 bin liraya kadar yükseliyor. Doğayı geziyorlar, onun için havalar ısındığı zaman kamp malzemeleri tercih ediliyor ve çadır satışlarımız da oluyor. 2 veya 3 kişilik çadırlarımız daha çok talep görüyor. Aynı zamanda mat ve şemsiye satışlarımız da çok oluyor. Çadır fiyatları bin liradan başlıyor ve boyutu ile kalitesine göre yükselerek devam ediyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR