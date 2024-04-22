Eskişehir'de suça sürüklenen çocuklar ve şiddet mağduru kadınlar için iş ve meslek sahibi olma projesi başlatıldı

Eskişehir'de, Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde geliştirilen projeyle suça sürüklenen çocuklar ile şiddet mağduru kadınların iş ve meslek sahibi olmaları için çalışmalar yürütülecek.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, proje doğrultusunda yapılacak uygulamalarla adli süreçlere dahil olmuş kadın ve çocukların toplumsal katılımlarının güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Eskişehir Adliyesi Yunus Emre Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Başkanı Tülin Pınar Demirbaş, gönüllü kadın ve çocuklara eğitim desteğinde bulunacaklarını ifade etti.

Toplantıda ayrıca proje ile ilgili yapılan sunumların ardından yeni fikir ve uygulamalar tartışıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, mağdur kadınlar ve suça sürüklenen çocukların toplumda korunmaya muhtaç olan en önemli grup olduğunu kaydetti.

Projenin çocuk ve kadınların hayatlarına dokunacağını vurgulayan Yeldan, "Projenin başarılı olabilmesi, yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir olması açısından paydaş kurumlarımızın işbirliği bizler için çok değerli. Projenin başarılı olması halinde çocukların suçtan uzak tutulması, mağdur çocukların azalması, kadınların tekrarlanan mağduriyetlerinin önlenmesi ve kadınların istihdam edilmesi sağlanacaktır." dedi.

Proje çerçevesinde adli süreçlere dahil olmuş ve desteğe ihtiyacı olan çocuk ve kadınlar tespit edilecek. Gönüllülük esasına dayalı olacak olan projede çocuklar, spor kulüplerinde sporcularla bir arada vakit geçirecekler ve kendilerine spor kulüplerinde görev verilecek. Eğitimciler tarafından kadın ve çocuklara yol göstericilik yapılacak.

Kadınların istihdam edilmeleri ve ekonomik özgürlüklerinin sağlanmasının hedeflendiği projede, kadın ve çocuklar aynı zamanda eğitim, sağlık gibi birçok yönden takip edilerek desteklenecekler.

Gönüllü olan suça sürüklenen çocuklar, DSİ Bentspor Kulübü'nde tenis alanında görevler alarak sporcularla iletişim halinde olacaklar. Projedeki sporcuların çocuklar için birer rol model olması hedefleniyor.

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde görevli Doç. Dr. Figen Çalışkan, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Çalışkan, Eskişehir Tenis Akademisi Başkanı Naim Burkan, Eskişehir Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Duygu Yalnızoğlu, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Başkanı Tülin Pınar Demirbaş ve paydaş kurum temsilcileri katıldı.