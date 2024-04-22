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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 18 Tutuklama

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı. Operasyonda binlerce adet sentetik hap, metamfetamin, bonzai, esrar, tabanca ve terazi ele geçirildi.

Eskişehir'de polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il genelinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 olayda 13 şüpheli şahsa işlem yapıldı. 9 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanırken, adli kontrol şartıyla salınan 2 şüpheli şahıs ile birlikte toplam 4 şüpheli serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde kullanma suçundan ise, 14 olayda 16 şüpheli şahsa olmak üzere toplam 22 olayda 29 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Çalışmalar esnasında 9 şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklandı. Adli kontrol şartıyla salınan 2 şüpheli şahıs ile birlikte toplam 20 şüpheli şahıs serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüpheli şahıslardan toplamda bin 801 adet sentetik hap, 85,84 gram metamfetamin, 81 adet fişek 15,03 gram bonzai, 13,77 gram esrar, 4 adet tabanca ve 4 adet hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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