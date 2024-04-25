Eskişehir'de freni patlayan tır minibüse çarptı

Eskişehir'de park halindeyken freni patlayan tırın minibüse çarpması sonucunda meydana gelen kazada maddi hasar oluştu.

Olay, Emek Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde park halindeyken freni patlayan tır minibüse çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda sürüklenen araçlar bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Maddi hasarın oluştuğu kaza anına şahit olan vatandaşlar minibüsün büyük bir faciayı önlediğini belirtirken, şans eseri olayda kimsenin yara almadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR