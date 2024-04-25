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Eskişehir'de freni patlayan tır minibüse çarptı

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Eskişehir'de park halindeyken freni patlayan tırın minibüse çarpması sonucunda meydana gelen kazada maddi hasar oluştu. Kazada şans eseri yaralanma olmadı.

Eskişehir'de park halindeyken freni patlayan tırın minibüse çarpması sonucunda meydana gelen kazada maddi hasar oluştu.

Olay, Emek Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Günaltay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde park halindeyken freni patlayan tır minibüse çarptı. Meydana gelen kaza sonucunda sürüklenen araçlar bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Maddi hasarın oluştuğu kaza anına şahit olan vatandaşlar minibüsün büyük bir faciayı önlediğini belirtirken, şans eseri olayda kimsenin yara almadığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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