Eskişehir'de Motosiklet Denetimleri: 16 Sürücüye 127 Bin TL Cezası

Eskişehir'de motosikletlerin karıştığı kazaların azaltılması amacıyla jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 128 motosiklet kontrol edilirken 16 sürücüye 127 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 17 Nisan ile 21 Nisan tarihleri arasında motosikletlere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Ülkemizde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının yüzde 20'sinin motosikletlerin karıştığı kazalar olması üzerine gerçekleştirilen özel denetimlerde, 128 adet motosiklet kontrol edildi. Denetimlerde kusurlu bulunan 16 sürücüye 127 bin 112 TL para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet sürücülerine, kask ve koruyucu kıyafet kullanmanın önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - ESKİŞEHİR