Üye Girişi
Haberler

Eskişehir'de trafik denetimlerinde 41 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne ceza

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymayan 41 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde trafik kurallarına uymadığı belirlenen 41 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüne cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, belirli bir tarihte Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şahin Timleri'nce denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullanmak, sürücü belgesi sahiplerini sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak, motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması, taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek, tescilli aracı plakasız kullanmak olmak üzere Karayolları Trafik Kanunu'na uymayan araç sürücülerine ceza kesildi. Denetimler sonucunda toplam 41 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Eskişehir trafik Güvenlik Trafik 3.Sayfa Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedir? 23 Nisan'ın önemi nedir? 23 Nisan Bayramı İçin En Güzel Mesajlar! Resimli, Yazılı ve Kısa 23 Nisan Mesajları Neler? BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? 23 NİSAN Bayram mesajları! 23 Nisan Bayram mesajları neler? Sevdiklerinize gönderebileceğiniz mesajlar! ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN olayı ne? Şanlıurfa'daki sokakta çıplak gezen kadın kim? 23 NİSAN HAVA DURUMU: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Rüyasında evleneceği kişiyi görmek isteyenler buraya! Uyumadan önce 11 zeytin yerseniz bakın ne oluyormuş... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir? 12 yıl sonra ilk ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Irak'a gidiyor? Kürt Bölgesel Yönetimi ile ne görüşülecek? ANKARAGÜCÜ- BEŞİKTAŞ MAÇI: ZTK maçı ne zaman, nerede oynanacak? Ankaragücü- Beşiktaş maçı izle! TOMRİS HATUN KİMDİR? Tomris Hatun hangi devlet? Tomris Hatun neden öldü? Esra Balamir kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Esra Balamir kaç yaşında, nereli? Esra Balamir biyografisi! Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya restleşti mİ? Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ne paylaştı? Cem Yılmaz ne dedi? Özgür Özel kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Özgür Özel kaç yaşında, nereli? Özgür Özel biyografisi! Elif Aslı Yıldız kimdir? Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title