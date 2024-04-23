Üye Girişi
Haberler

Eskişehir Şehir Hastanesinde İşeme Rehabilitasyon Merkezi Kuruldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Şehir Hastanesi, idrar kesesi çalışma bozukluğu bulunan hastalara tanı koymak ve tedavi etmek amacıyla İşeme Rehabilitasyon Merkezi kurduğunu duyurdu. Merkezde işeme testi, idrar kesesi fonksiyonlarının incelenmesi ve pelvik taban kas rehabilitasyonu işlemleri yapılmaktadır.

Eskişehir Şehir Hastanesinde, idrar kesesi çalışma bozukluğu bulunan ve buna bağlı olarak mesane ve böbrek bozukluğu gelişen hastalara tanı koymak ve tedavi etmek amacıyla İşeme Rehabilitasyon Merkezi kurulduğu bildirildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, çocuk üroloji ve üroloji polikliniklerine başvurarak tanı konan hastaların tedavisi için merkezde işeme testi, idrar kesesi, işeme terapisi, idrar kesesi fonksiyonlarının incelenmesi ve pelvik taban kas rehabiltasyonu işlemleri yapıldığı belirtildi.

Söz konusu birimin pelvik taban kas rehabilitasyonunun yapıldığı tek merkez olarak Eskişehir ve çevre illerden gelen hastalara hizmet verdiği kaydedildi.

Birimde çocuk üroloji, üroloji ve fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimleriyle birlikte 2 üroterapi hemşiresi ve 1 fizyoterapistin hizmet verdiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Sağlık

Şehir Hastanesi Eskişehir Hastane Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç öldü mü? Hasan Kılıç neden öldü, kaç yaşındaydı? Hasan Kılıç kimdir? İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç nereli, kaç yaşında? MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR? Motorine ne kadar indirim geliyor? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Müge Anlı'da büyük yüzleşme! Kocasını terk edip büyüttüğü üvey oğluyla kaçan kadın ne dedi, olay ne? Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik neden kavga etti, olay ne? ARTO BİLE AYIRAMADI! Devlet Bahçeli ve Mehmet Şimşek arasında gerginlik! Mehmet Şimşek ilk açıklamasında ne dedi? "Yerel halk" tartışması ne? Cem Yılmaz kaç yaşında? Cem Yılmaz'ın uzun yaşama sırrı ne? Mustafa Kemal Atatürk'ün ÇOCUKLAR için söylediği sözler! Atatürk, çok sevdiği çocuklara ne dedi? Üsküdar- Samandıra metro hattında arıza! M5 METRO ARIZALI MI? Üsküdar metrosunda ne arıza var, ne zaman giderilecek? AK PARTİ'DEN VEKİLLERE UYARI! AK Parti, vekillerini neden uyardı, olay ne? 23 NİSAN BANKALAR AÇIK MI? 23 Nisan Salı günü bankalar çalışıyor mu? Ziraat, Vakıf, Halkbank, Akbank... BUGÜN (23 Nisan) KARGOLAR AÇIK MI? 23 Nisan'da kargolar çalışıyor mu? PTT, MNG, SÜRAT, TRENDYOL EXPRESS... BORSA BUGÜN KAPALI MI? Borsa, 23 Nisan Salı günü açık mı kapalı mı? Borsa tatil mi? İSTANBUL 23 NİSAN ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER! İstanbul'da 23 Nisan etkinlikleri nerede, saat kaçta? 23 NİSAN NEDEN KUTLANIR? 23 Nisan'ın anlamı ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title