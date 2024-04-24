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Eskişehir'de Tefecilik Operasyonu: 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin mağdurlara senetle borç verdiği, cebir ve şiddetle borçlarını katladığı ve gayrimenkulleri ile araçlarını üzerine geçirerek tefecilik yaptığı belirlendi. Operasyonda ise 2 senet, 3 banka dekontu ve suç geliri olduğu değerlendirilen miktarda para ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kazanç elde etmek amacıyla baskı, cebir ve şiddet yoluyla mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdığı, mağdurların gayrimenkulleri ile araçlarını üzerine geçirdiği ve zorla paralarını aldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, araştırmalarında şüphelinin mağdurlara senetle borç verdiği, cebir ve şiddetle borçlarını katladığı, gayrimenkulleri ile araçlarını üzerine geçirerek tefecilik yaptığını belirledi.

Jandarma ekiplerince şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda bazı kişilerin isimlerine düzenlenmiş 450 bin lira ve 375 bin lira değerinde 2 senet, 3 banka dekontu, suç geliri olduğu değerlendirilen 310 bin 750 lira ve 103 bin lira yazılı protokol ele geçirildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca tefecilik suçundan gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Eskişehir Jandarma Banka Suç Hukuk Politika Güncel Haberler

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