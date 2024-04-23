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Eskişehir İl Jandarma Komutanı Öğrencilerle Buluştu

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Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve jandarmanın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında öğrencilerle buluştu.

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve jandarmanın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında öğrencilerle buluştu.

Tepebaşı ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda öğrenim gören 100 öğrenci, idareci ve sınıf öğretmenleriyle beraber İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde gerçekleşen ziyarette, öğrencilerle bir araya gelen İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Demir, onlarla sohbet ederek jandarmanın çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) ve Olay Yeri İnceleme Timi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Trafik Şube Müdürlüğünce jandarmanın görevleri kapsamında öğrencilere bilgi verildi.

Köpek unsuru operatörü refakatinde asayiş köpeği "Atak" öğrenciler için gösteri icra etti. İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından dron uçuşu gerçekleştirilerek Komando Bölük Komutanlığı tarafından zırhlı araç ve personelin teçhizatları ile birlikte öğrencilere jandarma komandonun tanıtımı yapıldı.

Siber Şube Müdürlüğünce ise siber farkındalık, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, çocuklara yönelik internet ortamında suç ve suçtan korunma yöntemleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Öğrencilere görsel içerikli ve bilgilendirici afiş ve broşür dağıtıldı. Kadın astsubaylar tarafından çocuklara refakat edilerek hediye ve boyama kitabı dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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