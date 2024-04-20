Eskişehir'de Şiddetli Yağış Esnafa Zor Anlar Yaşattı

Eskişehir'de sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış, hazırlıksız yakalanan esnafa zor anlar yaşattı.

Sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkinli olan şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, kent merkezinde hizmet veren esnafa zor anlar yaşattı. Yağan yağmurdan ürünlerini korumak isteyen esnaf, çözümü ürünlerinin üstüne branda örtmekte buldu. - ESKİŞEHİR