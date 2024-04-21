Eskişehir'de Tramvayda Yolculuk Yapan Köpek Vatandaşların İlgisini Çekti

Eskişehir'de seyir halindeki tramvayda yolculuk yapan köpek, vatandaşların ilgisini çekti.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sıcak hava, etkisini hissettirmeye başladı. Eskişehir'de özellikle öğle saatlerinde hava sıcaklığı 22 dereceye kadar yükselirken, sıcak hava sokak hayvanlarını da etkiliyor. Sıcak için çözüm arayan bir sokak köpeği, Kumlubel-Şehir Hastanesi seferini yapan tramvaya binerek dinlendi. Tramvay, şehir merkezine yaklaştıkça kalabalıklaşmasına rağmen yolcuların koridorda yatan köpeği rahatsız etmemeye çalışması ise görenlerin takdirini topladı. - ESKİŞEHİR