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Eskişehir'de Tramvayda Yolculuk Yapan Köpek Vatandaşların İlgisini Çekti

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Eskişehir'de sıcak hava nedeniyle çözüm arayan bir sokak köpeği, tramvaya binerek dinlendi. Yolcuların köpeği rahatsız etmemeye çalışması takdir topladı.

Eskişehir'de seyir halindeki tramvayda yolculuk yapan köpek, vatandaşların ilgisini çekti.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sıcak hava, etkisini hissettirmeye başladı. Eskişehir'de özellikle öğle saatlerinde hava sıcaklığı 22 dereceye kadar yükselirken, sıcak hava sokak hayvanlarını da etkiliyor. Sıcak için çözüm arayan bir sokak köpeği, Kumlubel-Şehir Hastanesi seferini yapan tramvaya binerek dinlendi. Tramvay, şehir merkezine yaklaştıkça kalabalıklaşmasına rağmen yolcuların koridorda yatan köpeği rahatsız etmemeye çalışması ise görenlerin takdirini topladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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