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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

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Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında 6 şüpheli tutuklandı. İl genelinde yapılan operasyonlarda uyuşturucu kullanma aparatı da ele geçirildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, belirli tarihler arasında İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il genelinde çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 2 olayda 2 şüpheliye işlem yapıldı. Bahsi geçen şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İcra edilen devriye faaliyetlerinde aynı suçtan arama kaydı bulunan 4 şahıs yakalanırken, 3 şahıs tutuklandı ve 1 şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Toplam 2 olay ile birlikte icra edilen devriye faaliyetlerinde 6 şüpheliye işlem yapılırken, 3 şüpheli tutuklandı ve 3 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan, meydana gelen olaylarda 1 adet uyuşturucu kullanma aparatının (payp) ele geçirildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Jandarma Güvenlik Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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