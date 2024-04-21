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Eskişehir'de Vatandaşlar Bisiklet Kiralama Yöntemlerini Tercih Ediyor

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Eskişehir'de havaların güzelleşmesiyle birlikte vatandaşlar, kısa mesafe ulaşım için bisiklet kiralama yöntemlerini kullanıyor. Bisiklet dükkanı işletmecisi Yusuf Kırkoroh, özellikle üniversite öğrencilerinin turistlik yerlere ulaşım için bisiklet kiralama yöntemlerine başvurduğunu belirtti.

Eskişehir'de havaların güzelleşmesi ile birlikte vatandaşlar, kısa mesafe ulaşım için bisiklet kiralama yöntemlerini kullanıyor.

Eskişehir Yenibağlar Mahallesi, Balkan Caddesi'nde bisiklet dükkanı işletmecisi Yusuf Kırkoroh, vatandaşların özellikle de üniversite öğrencilerinin, havaların güzelleşmesi ile beraber kentin turistlik yerlerine ulaşım için bisiklet kiralama yöntemlerine başvurduğunu dile getirdi. Kırkoroh, bisiklet sürmenin diğer ulaşım araçlarına göre bütçeye daha uygun olduğunu da ifade etti.

"Sosyal faaliyet için çoğu zaman bisiklet kiralama yöntemlerini kullanıyorlar"

Öğrenci kartlarını ya da kimlik kartlarını bırakarak bisiklet kiralama işlemi yapılabildiğini söyleyen Yusuf Kırkoroh, "Havaların güzelleşmesi ile birlikte vatandaşlar; Sazova parkı, Kentpark ve Kanlıkavak gibi şehirde bulunan gezilecek yerleri kısa ulaşımlar için kullanıyorlar. Fiyatları da uygun olduğu için ve bir nebze de sosyal faaliyet için çoğu zaman bisiklet kiralama yöntemlerini kullanıyorlar. Kiralama işlemlerimiz saatlik ücret ile oluyor, ücreti ortalama 30 TL, 5 saatliği de 100 TL'dir. Öğle saatlerinde alındığı zaman akşama kadar rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Bir sözleşme yapıyoruz, 18 yaş altına bisiklet vermiyoruz, 100 yaşına kadar da bisikletleri verebiliyoruz. Genellikle üniversite öğrencileri ve şehre gelen turistler kiralama taleplerinde bulunuyorlar. Ben Eskişehir'de bu sektörde ilk ruhsata sahip olan işletmeyim. 2011-2012 yılında başladım bu işe, 13 yıldır bu işi yapıyorum. Bisiklet kiralama genel olarak diğer ulaşım araçlarına göre daha bütçeye uygun oluyor, sağlık açısından da vatandaşlar bisikleti daha çok tercih ediyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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