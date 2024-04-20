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İsrail'in Gazze'ye saldırıları Eskişehir'de protesto edildi

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Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

Eskişehir İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş ve basın açıklaması yapıldı.

Hamamyolu mevkisindeki Çarşı Camisi'nin önünden başlayıp Alaattin Camisi'ne kadar devam eden yürüyüşe, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.

Dernek Başkanı Mehmet Şirin Aslan, yürüyüşün ardından yaptığı basın açıklamasında, 10'dan fazla ülkeden aktivistlerin "Özgürlük Filosu" ile Gazze'ye uluslararası yardım götüreceğini söyledi.

Türkiye'nin birçok ilinden hareket eden tırların, filoya 5 bin 500 ton insani yardım taşıdığını belirten Aslan, Eskişehir'den 13 tır yardım gönderildiğini aktardı.

Gazze'ye yardım göndermenin yanı sıra dünya genelinde İsrail'in saldırılarına karşı baskı ve gündem çalışması yapılacağını dile getiren Aslan, "Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde eylemler, yürüyüşler, oturma eylemleri devam edecek. Sizleri de bu eylemlere davet ediyorum. Bu eylemlerle beraber İsrail üzerinde yeniden bir baskı oluşturulacaktır." dedi.

Sağlıkçılar adına söz alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Kadir Yılmaz da 23 haftadır cumartesi günleri Gazze'ye dikkati çekmek için yürüdüklerini anlattı.

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 34 bin kişinin hayatını kaybettiği Gazze'nin güneyi ve kuzeyindeki hastanelerinin çoğunun hizmet veremez durumda olduğunu vurgulayan Yılmaz, sadece iki hastanede ameliyat imkanının bulunduğunu bildirdi.

Gazze'de yaşananların tam anlamıyla soykırım olduğunu söyleyen Yılmaz, "İsrail, Gazze'nin tamamını toplama kampına çevirmiş durumda. Hiçbir hukuk ve kuralı tanımadan, hiçbir insani değerle açıklanmayacak şekilde soykırım yapıyor. İnsanların gidebilecekleri hiçbir yer yok. En son sığındıkları hastaneler dahi bombalanıyor. Biz Gazze'yi unutturmadığımızda, imkan olursa gemilerle kardeşlerimizin yardımına koşup elimizden geleni yaptığımızda, boykotu gevşetmediğimizde sevinenler mazlumlar olacak." diye konuştu.

Grup, Gazze'de yaşamını yitirenler için dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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