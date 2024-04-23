Eskişehir'de Bisiklet Tutkunları Toplum Bilinci Artırmak İçin Tur Düzenledi
Eskişehir'de Bisiklet Dostluğu Grubu, toplum bilinci artırmak ve bisiklete özendirmek amacıyla 30 kilometrelik bir tur düzenledi. Tur sırasında grup üyeleri güzel havanın tadını çıkararak eğlenceli bir gün geçirdi.
Eskişehir'de bisiklet tutkunları toplum bilinci artırmak, bisiklete özendirmek amacıyla 30 kilometrelik tur düzenledi.
Bisiklet Dostluğu Grubu toplum bilinci artırmak, bisiklete özendirmek amacıyla tur düzenledi. Tepebaşı ilçesi Satılmışoğlu köyüne tur düzenleyen 25 grup üyesi oldukça eğlenirken, güzel havanın tadını yaklaşık 30 kilometrelik yolu pedallayarak doyasıya çıkardı. - ESKİŞEHİR