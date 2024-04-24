Eskişehir'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Eskişehir'de, kullandığı motosikletle virajı alamayan ve yaklaşık 100 metre yalpaladıktan sonra aracından fırlayıp yola düşen sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Eskişehir Çevreyolu üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyreden 26 AIF 975 plakalı motosiklet sürücüsü, İsmet İnönü Köprüsü'ne geldiğinde, virajı alamayarak aracın hakimiyetini kaybetti. Yalpalamaya başlayan motosikletten düşen sürücü sürüklenmeye başladı. Yaklaşık 100 metre yalpalayan ve ardından yola savrulup sürüklenen sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu tespit edildi. Motosiklet sürücüsü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne (ESOGÜ) kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR