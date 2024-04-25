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Eskişehir'de Hırsızlar Tarafından Çalınan Çamaşır Makinaları Geri Alındı

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Eskişehir'de çamaşır makinası tamiri yapan bir usta, hırsızları takip ederek çalınan makinalarını geri aldı. Makinalarının sürekli çalındığını belirten usta, şüphelilerin kim olduğunu bulmak için güvenlik kamerası kayıtlarını takip edeceklerini söyledi.

Eskişehir'de bu yıl 4'üncü kez çamaşır makinaları çalınan usta, hırsızları adım adım takip edip makinalarını geri aldı.

Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde çamaşır makinası tamiri yapan Rüstem Uzun'un bu yıl 4'üncü defa makinası çalındı. Oldukça durumdan mustarip olan Uzun'a adeta dadanan hırsızlar, dün yine hırsızlık girişiminde bulunarak iki çamaşır makinasını el arabasına yükleyerek kaçırdılar. Rüstem Uzun'un oğlu komşularının haber vermesiyle aracıyla şüphelileri takip etmeye başladı. Takip edildiklerini anlayan şüpheliler, Özgürel Sokak'ta el arabasını bırakıp kaçtı.

"İki makinamı almışlar"

Makinalarının sürekli çalındığını belirten Rüstem Uzun, "Komşularım telefon ettiler. Evden eşya çalınıyor diye. Ben çıkıp eve çıkmışlar, oğlum n görmüş. Sonra da el arabasının üzerine bizim makineleri tanıyınca, sonra el arabasını, otomobilimizle takibe başlamış. İki makinamı almışlar, el arabasıyla kaçmışlar. Şuanda şüphelileri bilmiyoruz. Güvenlik kamerası kayıtlarını takip ettireceğiz. Vallahi benim bu yıl bu 4., dün de aynı şekilde bir makinamı götürmüşler. Dün ben şehir dışındaydım" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası Eskişehir Hırsızlık 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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