Eskişehir'de Filistin'e destek yürüyüşünde bayrak kavgası

Eskişehir'de, Filistin'e destek yürüyüşünün ardından bir kişinin elindeki Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla almak isteyen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, H.K.T'nin, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İki Eylül Caddesi'nde 22 Nisan'da yapılan Filistin'e destek yürüyüşünün ardından Y.U'nun elinde bulunan Kelime-i Tevhid yazılı bayrağı zorla almak istediği görüntülerin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine güvenlik güçlerince çalışma başlatıldı.

Polis tarafından yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 22 Nisan'da Odunpazarı ilçesinde gerçekleştirilen gösteri yürüyüşü sonrasında dağılan kişiler ile bir grup arasında yaşanan olaylara ait görüntülerin sosyal medyada yayımlanması sonrasında basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Gerçekleştirilen gösteri yürüyüşü sonrasında şüpheli kişinin, Y.U'nun elindeki bayrağı zorla almaya çalıştığı olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma işlemlerine başlanıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli şahıs hakkında TCK'nin 216. maddesinde düzenlenen 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve TCK'nin 149/1-c maddesinde düzenlenen 'nitelikli yağmaya teşebbüs' suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, nöbetçi cumhuriyet savcısınca şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Olayın tüm yönleriyle ve titizlikle araştırıldığı, soruşturma sonuçlanmadan yapılan yanıltıcı ve yönlendirici paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."