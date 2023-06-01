Bayburt'ta sosyal gelişmeyi desteklemek amacıyla yürütülen bir proje olan 'Arasta Bayburt' hayata geçirildi. Proje, yöresel ürünlerin tanıtımı, üretimi ve pazarlanması için bir yöresel ürün satış merkezi kurmayı hedefliyor. Üretim ve satış alanlarının kullanımında kadın kooperatiflerine öncelik tanınacak ve böylece kadınların istihdam edilmesi ve ekonomik güçlenmeleri desteklenecek. Projenin toplam bütçesi yaklaşık 4 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

Bayburt'ta Yöresel Ürünlerin Tanıtımı ve İstihdam Fırsatları Sağlayan "Arasta Bayburt" projesi başlatıldı.

Bayburt'ta sosyal gelişmeyi desteklemek amacıyla yürütülen bir proje olan "Arasta Bayburt" hayata geçirildi. Proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor. Bayburt Valiliği ev sahipliğinde gerçekleşen imza töreniyle projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Bayburt İl Özel İdaresi'nin öncülüğünde yürütülen proje, Bayburt Kent Müzesi yerleşkesinde yöresel ürünlerin tanıtımı, üretimi ve pazarlanması için bir yöresel ürün satış merkezi kurmayı hedefliyor. Satış merkezi içerisinde, Bayburt mutfağından örnekler, ehram dokuma alanı, güveç ve tandır imalat alanı, yöresel aktar, süt ve arı ürünleri satış alanı, hediyelik eşya satış alanı ve bir çay evi gibi farklı bölümler yer alacak. Bu sayede, yöresel ürünlerin korunması, tanıtılması ve ekonomik değerinin artırılması hedefleniyor.

Üretim ve satış alanlarının kullanımında kadın kooperatiflerine öncelik tanınacak ve böylece kadınların istihdam edilmesi ve ekonomik güçlenmeleri desteklenecek.

Projenin toplam bütçesi yaklaşık 4 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

"Arasta Bayburt" projesi, bölgedeki sosyal ve ekonomik gelişmeye önemli katkılar sağlayacak ve Bayburt'un kültürel zenginliklerini tanıtmak için bir cazibe merkezi oluşturacak. - BAYBURT