Bayburt'ta Ambulans Kaldırıma Çarptı: 2 Kişi Yaralandı

Bayburt'ta kamyonete çarpmamak için manevra yapan ambulans kaldırıma çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bayburt- Erzurum karayolu üzeri yeni valilik binası önü, Recep Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Ambulansla kamyonetin karıştığı trafik kazasında can kaybı yaşanmadı, kaldırıma çarpan her iki araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ambulans şoförü A.Ş., Erzurum'a hasta götürdüğü esnada ışıklarda önüne çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı, kaldırıma çarptı. Olayda panikleyen kamyonetin şoförü ise, direksiyon hakimiyetini kaybederek ambulansın karşısındaki döner kavşağın kaldırımına çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan şoförlere ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapıldı. Kaza mahallinde bulunan polis ekipleri başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemlerini alarak, trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladılar.

Çarpmanın etkisiyle tekeri patlayan kamyonet, olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - BAYBURT