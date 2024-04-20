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Bayburt'ta Kurt Saldırısından Kaçan Büyükbaş Hayvanlar Jandarmanın Drone Destekli Arama Çalışmasında Bulundu

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Bayburt'un Aşağı Pınarlı köyünde kurt saldırısına uğrayan büyükbaş hayvanlar, jandarmanın drone destekli arama çalışması sayesinde bulundu. Kayıp olan 60 hayvandan 57'si köylülerin yardımıyla bulunurken, 3 hayvanın bulunamaması üzerine jandarmadan yardım istendi. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama çalışmasında kayıp hayvanlar köyün dağlarında bulundu ve sahiplerine teslim edildi.

Bayburt'ta kurt saldırısından kaçan büyükbaş hayvanlar jandarmanın drone destekli arama çalışmasında bulundu.

Aşağı Pınarlı köyünde Muhyettin Baştürk ve Galip Murad Türker isimli besicilere ait ahırlara gece kurtlar saldırdı. Kurt saldırısından kaçarak canını kurtaran 60 büyükbaş hayvan kayboldu.

Köylülerin aramasıyla 57 büyükbaş hayvan ahırdan çok uzağa gitmeden bulundu. 3 hayvanı bulamayan besiciler durumu jandarmaya bildirip, yardım istediler. Köyde drone ile arama çalışması başlatan Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kayıp hayvanlar köyün dağlarında bulundu. Bulunan hayvanlar besici Baştürk ve Türker'e teslim edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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