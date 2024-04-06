Bayburt'ta Engelsiz Cami-Engelsiz İbadet Projesi Etkinlikleri Düzenlendi

Bayburt'ta, "Engelsiz Cami-Engelsiz İbadet" projesi kapsamında camilerde etkinlik düzenlendi.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Cami Hizmetleri Başkanlığınca engelli bireylerin cami hizmetlerinden daha çok istifade etmesini sağlamak amacıyla başlatılan proje devam ediyor.

İl Müftülüğü organizasyonunda kentteki bazı camileri ziyaret eden engelliler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile din görevlilerin sohbetini dinledi.

Bayburt Müftülüğünde görevli engelli koordinatörleri Mustafa Polat ve Şükran Yıldırım da engellilere yönelik çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.