Bayburt'ta Ramazan Ayının Son Cuma Namazı Yoğun Katılımla Kılındı

Ramazan ayının bitimine sayılı günler kala, mübarek Ramazan ayının son Cuma namazı Bayburt'ta cemaatin yoğun katılımıyla kılındı. Yakutiye Cami'yi dolduran cemaat, önce öğlen namazını kıldı, ardından Cuma namazı için hep birlikte saf tuttular.

Namaz öncesi vaaz veren Yakutiye Cami İmam Hatipi Süphi Kerimoğlu, bugünün öneminden bahsederek, cemaatin hem Kadir Gecesi'ni, hem de Cuma'sını kutladı. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam alemine hayırlara vesile olmasını temenni eden Kerimoğlu, bu gecede bol bol dua edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Cami cemaatinden Ali Sırrı Çoban, "Bugün ne güzel, ne mübarek bir gün. Hem Cuma, hem Kadir Gecesi. Gecemiz, mübarek Cuma günümüz tüm İslam alemine hayırlara vesile olur inşallah" dedi.

Ramazan ayının son Cuma namazını yoğun cemaatle kıldıran Cami İmam Hatibi Enis Aslan ise, Müslümanların bugünü iyi değerlenmesine, bol bol dua etmesine vurgu yaparak, "Elhamdülillah ülke olarak, millet olarak bereketli bir Ramazan-ı şerif ayını geride bırakıyoruz. Şu an cehennemden kurtuluş vesilesi olan Ramazan'ın son 10 günü içerisindeyiz ve son Cuma namazını idrak ettik, rabbim kabul eylesin.

Beraberce dualar ettik, inşallah akşam Kadir Gecesi'ni de ihya edeceğiz. Kadir Gecesi'ni camiden anlattık. Kadir Gecesi, Allah'ın Kur'an-ı Kerimde anlattığı şekliyle bin aydan daha hayırlı. Bizim ömrümüze, ibadetlerimize bereket verecek bir gece yaşayacağız. En azından bu gecenin farkında olarak, Allah'ın bize vermiş olduğu bu fırsatı kaçırmamalı, bol bol tövbe istiğfar etmeliyiz. Kadir Gecesi'nde camilerimizde, evlerimizde yönümüzü kıbleye dönüp rabbimizden bağışlanmayı dileyelim. Devletimizin ve milletimizin geleceği için dua etmeyi ihmal etmeyelim. Ayrıca bizler burada huzur içerisinde Ramazan ayımızı yaşarken, dünyanın dört bir yanında, çeşitli yerlerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimiz var. Doğu Türkistan'da, Gazze'de kardeşlerimiz belki aç karnına oruç tutuyorlar, iftar dahi edemiyorlar. Belki de iftar etmeden başlarından aşağı mermiler yağıyor. Rabbim onlara da bir an önce huzur nasip eylesin inşallah. Devletimize, milletimize, beraberliğimize sahip çıkabilmeyi rabbim bizlere nasip eylesin. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum, rabbime herkesi emanet ediyorum" ifadelerini kullandı. - BAYBURT