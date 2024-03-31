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Bayburt'un Balca köyünde muhtarlık seçimi kavgası: 1 yaralı

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Bayburt'un Merkeze bağlı Balca köyünde muhtarlık seçimiyle ilgili iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Balca köyünde iki grup arasında muhtarlık seçimiyle ilgili başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında darp sonucu yaralanan Talip Yıldırım, Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri köyde güvenlik tedbirini artırdı. - BAYBURT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Devlet Hastanesi Bayburt Kavga Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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