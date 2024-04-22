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Soğanlı Dağları'nda mahsur kalan turistler kurtarıldı

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Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar nedeniyle yolda mahsur kalan Bulgaristan, Belçika ve Finlandiya uyruklu 4 turist, yetkililerin çalışması sonucu kurtarıldı. Turistler sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek bir otele yerleştirildi.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesindeki Soğanlı Dağları'nda kar nedeniyle yolda mahsur kalan turistler kurtarıldı.

Soğanlı Dağları üzerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'e gitmek isteyen Bulgaristan, Belçika ve Finlandiya uyruklu 4 turist, bulundukları otomobilin yolda kara saplanması sonucu mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye, İl Özel İdaresi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Görevlilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonunda turistler, kent merkezine getirildi. Sağlık durumu iyi olan turistler, bir otele yerleştirildi.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle otomobili kara saplandığı yerden çıkarttı.

Kaynak: AA / Güncel

Bulgaristan Finlandiya Bayburt Belçika turist Kurtarma Hava Durumu Turizm Güncel Haberler

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