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Bayburt'ta Ramazan Bayramı yol denetimleri

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Ramazan Bayramı nedeniyle farklı illerden memleketlerine gelen vatandaşların huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir şekilde yolculuk yapması için Bayburt İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince yol kontrol ve denetimleri kesintisiz olarak devam ediyor. Denetimler dron ile havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan "Hayatla Yarışılmaz" mottosu kapsamında Bayburt'ta da vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağlamak, trafik kazalarını önlemek, sürücü ve yolcuların trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yapılarak broşür ve materyaller dağıtıldı.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, sürücülere trafik işaret ve kurallarına uymaları bilgisi verilerek, emniyet kemerinin önemi hatırlatıldı. Emniyet kemerini takan sürücülere teşekkür eden jandarma trafik ekipleri, bilgilendirme faaliyetinin ardından sürücülere broşürler verdi. Araç içerisindeki vatandaşların bayramı kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, kent güzergahındaki kara yolları başta olmak üzere sorumluluk bölgelerinde huzur ve güven denetimi gerçekleştirdi.

Merkez ve ilçelerde sürücülerin ve yolcuların huzurlu ve güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla dron ile trafik yoğunluğu denetlendi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ramazan Bayramı Jandarma Bayburt Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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