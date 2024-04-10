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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'dan Ramazan Bayramı Tebriği

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Ramazan Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Vali Eldivan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Huzur ve bereketin doyasıya yaşandığı rahmet, mağfiret ve cömertliğin vesilesi olan Ramazan ayını tamamlayıp bayrama kavuşmanın mutluluğunu millet olarak hep birlikte yaşıyoruz.

Toplumsal dayanışma ve birliğimizin temel taşlarından olan bayramlarımız, gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olduğundan, hepimiz için büyük anlam taşımaktadır.

Bayramların manevi iklimi de, sevgi ve saygı bağlarımızı güçlendirir, İslam alemini saran bu kutlu günleri gönüllerin kazanıldığı, dostluk ve muhabbet duygularının geliştiği müstesna günler olarak idrak etmeliyiz.

Yine bizlerin huzur içerisinde yaşaması ve vatanımızın bütünlüğü için görev yaparken hayatını feda eden Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Şehit ailelerimize, Gazilerimize ve yakınlarına şükranlarımı sunuyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle; Tüm İslam aleminin, Aziz milletimizin ve kıymetli Bayburtlu hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; sağlık, sıhhat ve huzur içerisinde nice bayramlar temenni ediyorum." - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Mustafa Eldivan Yerel Haberler

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