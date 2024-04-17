Bayburt'ta Kaybolan Büyükbaş Hayvanlar Dron Yardımıyla Bulundu
Bayburt'un Kop köyünde besicilik yapan Halil İbrahim Albal'ın kaybolan 4 büyükbaş hayvanı, jandarma ekipleri tarafından dron yardımıyla bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki günlük arama çalışmasının ardından hayvanları dağlık arazide dere yatağındaki çalılık alanda buldu.
Bayburt'ta yetiştiricinin kaybolan büyükbaş hayvanları, jandarma ekiplerince dron yardımıyla bulundu.
Merkeze bağlı Kop köyünde besicilik yapan Halil İbrahim Albal'ın 3 gün önce otlamaları için meraya bıraktığı 4 büyükbaş hayvanı kayboldu.
Köylülerin de yardımıyla yapılan aramadan sonuç çıkmaması üzerine durum jandarmaya bildirildi.
Hayvanların bulunması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dronla havadan arama yapıldı.
Jandarma, iki günlük arama çalışmasının ardından büyükbaş hayvanları dağlık arazide dere yatağındaki çalılık alanda buldu.
Hayvanlarını teslim alan Albal, jandarma ekiplerine teşekkür etti.