Kilis'te Kaçak Kazı Yapan 13 Şüpheli Yakalandı

Define aramak için Erzincan ve Bayburt'tan yola çıkıp yaklaşık 700 kilometre yol giden 2 kişi Kilis'te kaçak kazı yaparken yakalandı.

Kilis'te 8 ayrı ilden toplanarak kaçak kazı yapan 13 şüpheli, jandarmanın operasyonunda kazdıkları kuyunun başında suçüstü yakalandı.

Kızılkent Köyü'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekiplerin operasyonu sonucu, Erzincan ve Bayburt'ta olmak üzere 8 ayrı ilden toplanan defineciler kepçe ile izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen 13 şüphelinin 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' ve 'İzinsiz Kazı Yapma' suçlarından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi. - ERZİNCAN