Bayburt- Trabzon yolunda ilkbaharda karla mücadele

BAYBURT - Bayburt-Trabzon arasında kar yağışı nedeniyle yılın yaklaşık 6 ayı ulaşıma kapalı olan karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresi Konursu Şantiyesine bağlı ekipler, trafik yoğunluğunun azlığı ve yoğun kar yağışı nedeniyle sonbahar ve ilkbahar arasında 6 ay süreyle ulaşıma kapalı tutulan yolu açmak için çalışma başlattı.

Ekipler, Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre yükseklikteki bölgede kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu yollarda ulaşımı yeniden sağlamak için iş makinalarıyla çalışmaları yürütüyor.

Öte yandan Bayburt-Trabzon arasında aynı bölgede Soğanlı Dağı üzerinde bulunan ve dünyanın en zorlu yolları arasına gösterilen Derebaşı virajlarının ise ulaşıma yeniden açılması içinde kar tabakasının sıcak havanın etkisiyle erimesi bekleniyor.