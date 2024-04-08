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Bayburt'ta Ramazan Bayramı Boyunca Hizmet Verecek Nöbetçi Fırınlar Açıklandı

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Bayburt'ta Ramazan Bayramı boyunca hizmet vermeye devam edecek nöbetçi fırınların listesi, Bayburt Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından açıklandı.

Bu yıl bayramın ilk günü Bayburt'ta sadece 2 fırın hizmet verecek. İkinci gün 6, üçüncü gün ise 10 fırın vatandaşın ekmek ihtiyacını karşılayacak.

Bayburt Kahveciler ve Otelciler Odası tarafından yayınlanan listede hizmet verecek fırınlar şu şekilde:

10.04.2024 Çarşamba, bayramın 1'inci günü:

Altınbaşak Ekmek Fırını, Efe Unlu Mamülleri.

11.04.2024 Perşembe bayramın 2'inci günü:

Altınbaşak Ekmek Fırını, Efe Unlu Mamülleri, Akay Ekmek Fırını, Koç Ekmek Fırını 2, Kurtoğlu Ekmek Fırını, Somuncu Baba Ekmek Fırını.

12.04.2024 Cuma bayramın 3'üncü günü:

Altınbaşak Ekmek Fırını, Efe Unlu Mamülleri, Akay Ekmek Fırını, İpekyolu Ekmek Fırını, Merkez Ekmek Fırını, Koç Ekmek Fırını 1, Koç Ekmek Fırını 2, Doğu Ekmek Fırını, Osmanlı Ekmek Fırını, Somuncu Baba Ekmek Fırını. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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