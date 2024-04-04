Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt POMEM'de İftar Sofrasında Öğrencilerle Buluştu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) eğitmen ve öğrencilerin iftar sofrasına konuk oldu.

Vali Eldivan'ı Bayburt POMEM Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Sami Günel karşıladı. İftar sonrasında öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Mustafa Eldivan, "Göreve başladığınızda vatandaşlarımızın huzuru ve güvenini sağlayacak olan siz sevgili gençler; ülkemizin birliği bütünlüğü için çaba sarf edeceksiniz. Sizler bizim güven kaynağımızsınız. Şimdiden mübarek Ramazan Bayramınızı ve 10 Nisan Polis gününüzü tebrik ediyorum. Eğitimlerinizde başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun." dedi. - BAYBURT