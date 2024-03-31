2024 BAYBURT YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bayburt'ta hangi parti, kim önde? AK Parti mi, MHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Bayburt Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Bayburt'ta hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa MHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Mete Memiş, MHPden Hükmü Pekmezci yarıştı. Peki, Bayburt'ta hangi parti, kim önde? Bayburt'ta AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

BAYBURT YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Bayburt'ta Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Mete Memiş,MHPden Hükmü Pekmezciipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BAYBURT'TA HANGİ ADAY ÖNDE?

Bayburt Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'den Mete Memiş,MHP'den Hükmü Pekmezcikıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.