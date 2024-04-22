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Bayburt'ta güvenilir gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor

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Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetim ve numune alma çalışmalarını sürdürüyor. Görevliler, işletmelerdeki yemeklerden ve kızartma yağlarından numuneler alarak laboratuvarda incelenmesini sağlayacak. Ayrıca temizlik ve hijyen uygunluğunu da denetleyen görevliler, işletme sahiplerine kuralları hatırlatıyor.

Bayburt'ta vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol görevlileri tarafından yürütülen denetim ve numune alma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ürünlerin son kullanma tarihlerini, tüketime uygun olup olmadığını kontrol eden görevliler et, süt, yumurta başta olmak üzere yemek sektöründe hizmet veren işletmelerdeki yemeklerden, kızartma yağlarından incelenmek üzere numuneler aldılar.

Alınan numunelerinin insan vücudunda kansere sebep olan madde içerip içermediği laboratuvarda incelendikten tespit edileceği görevlilerce belirtildi. Temizlik ve hijyen uygunluğunu da denetleyen görevliler, uyulması gereken kuralları işletme sahiplerine hatırlatarak denetimlerini sürdürdü. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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