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Bayburt Valisi Süleyman Eldivan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına Katıldı

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Bayburt Valisi Süleyman Eldivan, video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, mesleki eğitim ve kayıt dışı istihdam konuları ele alındı.

Bayburt Valisi Süleyman Eldivan, video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına katıldı.

Bayburt Valisi Süleyman Eldivan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın başkanlığında 81 il valilerinin katılımları ile video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına katıldı.

Video konferans sistemi (VKS) yöntemiyle bütün illerde eş zamanlı gerçekleşen toplantıda İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun daha aktif hale gelmesi konusuna değinen Bakan Işıkhan, Valilerin Başkanlığında toplantıların yapılmasının önemini ifade etti.

Mesleki Eğitim ve Kursların önemli olduğunun altını çizen Bakan Işıkhan, işsizlik kadar da kayıt dışı istihdamın önüne geçmek için çaba sarf edildiğini belirtti.

Bakan Işıkhan'ın VKS ile yaptığı toplantı sonrası Bayburt İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu (İİMEK) Toplantısı Vali Süleyman Eldivan başkalığında devam etti.

Vali Eldivan toplantının açılışında yaptığı konuşmada, "2024 yılının 2. Dönem İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısında alacağımız kararlar ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Vedat Işıkhan Konferans Bayburt Valilik Yerel Politika Güncel Haberler

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