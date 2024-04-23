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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'dan 23 Nisan Kutlama Mesajı

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Tüm çocukların bayramını kutlayan Vali Eldivan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Milli iradenin tecelligahı, İstiklal Harbimizin karargahı, bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 104'üncü yılına erişmenin haklı gururunu yaşıyoruz. 23 Nisan 1920 günü; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize ve geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle, o günde dualarla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi, istiklal ve istikbal mücadelemizin öncüsü olmuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda özgürlük meşalesi burada yakılmıştır. Bu birlik ve beraberlik aziz milletimizi zafere ulaştırmış, işgal altındaki topraklarımız yeniden hürriyetine ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Ezelden beri hür yaşayan milletimizin, ebediyete kadar hür yaşayacağını bütün dünyaya ilan etmiştir.

Sevgili çocuklar, şanla-şerefle dolu kahraman bir milletin çocukları olarak sizler, ülkemizin geleceği, istikbali ve yarınlarısınız. Bunun için bizler bütün hayallerimizi sizlerin üzerinden kuruyoruz. İnanıyoruz ki, gelecekte Türkiye'miz sizlerle daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır.

Çocuklarımızın gözlerindeki ışık ve yüreklerinde taşıdıkları umutları ve hayalleri ülkemizin geleceği adına bizlere güç vermektedir. Çocuklarımızın umutlarının yeşertilmesi, milli ve manevi değerlerine güçlü bir şekilde bağlı, şahsiyet ve vizyon sahibi nesiller olarak yetişmesi hepimize ait olan bir sorumluluktur. Bu mesuliyet aynı zamanda yurdumuzu canları pahasına bize miras bırakan Şehitlerimiz ve Gazilerimize olan borcumuzu da ifade etmektedir.

Bu vesileyle; sevginin, masumiyetin, umudun ve dünyaya en anlamlı gözlerle bakan, geleceğe dair umutlar veren tüm çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bir kez daha kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere çocuklarımıza miras bu kutsal toprakların bölünmez bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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