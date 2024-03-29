Bayburt'ta Mahalli İdareler Seçimine Hazırız

31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimine sayılı günler kala Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için pazar günü sandık başına gidecek. Türkiye'nin 86 bin 47 kişiyle en az nüfuslu ili olan Bayburt'ta 303 sandıkta 59 bin 563 seçmen oy kullanacak.

İl Seçim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Bayburt Merkezde 231 sandıkta 47 bin 871 seçmen oy kullanacak. 2 ilçesi bulunan Bayburt'un Demirözü ve Aydıntepe ilçelerinde toplam 11 bin 692 seçmen, 71 sandıkta oy atma işlemi gerçekleştirecek. - BAYBURT