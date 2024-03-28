Bayburt Valisi Eldivan, Kız Öğrenci Yurdu'nda İftar Programında Öğrencilerle Buluştu

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Ağlarbaba Kız Öğrenci Yurdu'nda barınan öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Öğrencilerle aynı masada iftarını açan Vali Eldivan, iftar sonrasında yurtta kalan kız öğrencilerle bir süre sohbet etti, sorunlarını dinledi, taleplerini aldı. Vali Eldivan, taleplerin çözümü noktasında ilgili kurum amirlerine talimat verdi.

Öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Eldivan, Ramazan ayının İslam alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, öğrencilere derslerinde ve sınavlarında başarılar diledi. - BAYBURT