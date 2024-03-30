Bayburt'ta Kaldırımdan İnen Kadına Minibüs Çarptı

Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında kaldırımdan inen kadına minibüs çarptı. Yere savrulan kadın, ezilmekten kıl payı kurtuldu. Yaşanan talihsiz kaza ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tuzcuzade Mahallesi, Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'nde meydana geldi. Karşıya geçmek için kaldırımdan inen 60 yaşındaki A.G'ye, S.Y. idaresindeki minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırım kenarına savrulan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Olayı 112'ye bildiren vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boyunluk takılarak sedyeye alınan kadına ilk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla yaralı olarak atlatan A.G., tedavisi yapılmak üzere ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan kaza bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - BAYBURT